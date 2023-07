L’expansion de la coopération entre les PME azerbaïdjanaises et turques fait l’objet d’un échange de vues

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

Une délégation azerbaïdjanaise, en visite à Istanbul, a rencontré le ministre turc du Commerce Ömer Bolat.

Lors de la rencontre, le soutien à l’expansion de la coopération entre les PME des deux pays a fait l’objet d’un échange de vues.

Orkhan Mammadov, président du Conseil d’administration de l’Agence azerbaïdjanaise pour le développement des exportations et des investissements (KOBIA), Youssif Abdoullaëv, dirigeant du Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO), Tamerlan Taghiyev, représentant commercial de l’Azerbaïdjan en Türkiye, Huseyn Buyukfirat, président du Bureau de l'Association des industriels et hommes d'affaires indépendants de Türkiye en Azerbaïdjan, ont été présents à cette rencontre.