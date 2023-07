Chine : L’augmentation de 9,8% du commerce des marchandises avec les pays de « la Ceinture et la Route » au premier semestre

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

Le commerce des marchandises de la Chine avec les pays le long de « la Ceinture et la Route » a augmenté de 9,8% sur un an au cours du premier semestre de 2023, soit 7,7 points de pourcentage de plus que la croissance globale du commerce du pays lors de la même période, a-t-on appris jeudi des données du gouvernement.

La valeur totale du commerce des marchandises avec les pays le long de « la Ceinture et la Route » a représenté 34,3% de la valeur totale enregistrée pour les importations et des exportations du pays de 20.100 milliards de yuans (environ 2.800 milliards de dollars) durant le premier semestre de l'année, d'après les données publiées par l'Administration générale des douanes lors d'un point presse du Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'Etat.

Les données ont également relevé que la valeur du commerce des marchandises de la Chine avec les autres membres du Partenariat économique régional global avait augmenté de 1,5% en glissement annuel au cours de la même période. Xinhua