Le président turc espère une prolongation de l'accord sur les céréales en mer Noire

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé devant les journalistes à Istanbul, l'espoir que les parties à l'accord, signé sous l’égide de l’Onu et la Turquie en juillet 2022 entre la Russie et l'Ukraine pour permettre le transit et les exportations de céréales en mer Noire en dépit de la guerre, prolongeront l'accord qui expire lundi, selon TRT Haber.

"Nous nous préparons à accueillir le président russe Vladimir Poutine en août. Nous sommes du même avis sur l'extension du corridor céréalier de la mer Noire”, a indiqué Erdogan.

"Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a envoyé une lettre à M. Poutine. J'espère qu'avec cette lettre, nous assurerons l'extension de l'accord sur le corridor céréalier grâce à nos efforts conjoints et à ceux de la Russie", a précisé le président turc Erdogan.

Dans le cadre de cet accord, un centre de coordination conjoint avait été mis en place à Istanbul avec des responsables des trois pays et de l'ONU pour superviser les expéditions à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire.

Le premier navire transportant du blé avait ainsi pris la mer en août depuis le port ukrainien d'Odessa.

La Turquie, reconnue internationalement pour son rôle de médiateur unique entre l'Ukraine et la Russie, a appelé à plusieurs reprises Kiev et Moscou à mettre fin à la guerre par des négociations.

Les responsables russes ont fortement laissé entendre qu'ils pourraient bloquer ce mois-ci la prolongation de l'accord sur les céréales, se plaignant que certaines clauses de l'accord permettant les exportations russes n'ont pas été respectées.