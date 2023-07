Les Journées de la poésie de Vaguif sont lancées à Choucha

Choucha, 15 juillet, AZERTAC

La cérémonie d’’ouverture des Journées de la poésie de Vaguif a eu lieu à Choucha vendredi 14 juillet.

Des représentants de l'État et du gouvernement, des personnalités connues de la science et de la culture, des membres de l’Union azerbaïdjanaise des écrivains, des jeunes écrivains et poètes ont été présents à la cérémonie d’ouverture.

Tchinguiz Abdoullaëv, Ecrivain du peuple d'Azerbaïdjan, premier secrétaire adjoint de l'Union azerbaïdjanaise des écrivains, a pris la parole. İl a exprimé sa satisfaction de participer à ce grand évènement à Choucha.