La République de Corée : Des pluies torrentielles font sept morts

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la République de Corée ont fait au moins sept morts, trois disparus et sept blessés, a annoncé samedi l'agence de presse Yonhap, citant les autorités compétentes.

Selon le quartier général des mesures de sécurité et de lutte contre les catastrophes, deux personnes ont été tuées vendredi à la suite de l'effondrement d'un bâtiment emporté par un glissement de terrain à Nonsan, à quelque 210km au sud de Séoul.

Un peu plus tôt dans la journée, une personne a trouvé la mort dans une coulée de boue à Sejong (centre) et une autre a été tuée par l'effondrement d'une route dans la ville centrale de Cheongju.

L'effondrement de maisons a tué deux personnes dans le comté de Yeongju (sud-est) et une autre dans celui de Cheongyang (centre). De plus, trois personnes sont portées disparues après avoir été emportées par un torrent et une inondation dans le sud-est du pays.

Enfin, sept autres personnes ont été blessées par des coulées de boue et l'effondrement de routes, principalement dans les régions du centre et du sud.

On craint que le nombre de victimes augmente encore, car les autorités n'ont pas encore déterminé les dégâts causés par deux glissements de terrain dans le sud-est du pays, lesquels auraient enseveli huit personnes au total. Xinhua