La Türkiye honore les victimes de la tentative de coup d'État déjouée de 2016

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

La Türkiye commémore, ce samedi, les victimes de la tentative de coup d'État déjouée du 15 juillet 2016, menée par l'organisation terroriste FETO, dont le bilan humain s’est soldé par quelque 252 morts et plus de 2 700 blessés, indique l’agence de presse Anadolu.

À l'occasion de ce septième anniversaire, les Turcs de tout le pays rendent hommage aux victimes de la tentative de coup d'État meurtrière.

Depuis sa désignation officielle, en octobre 2016, comme la Journée de la démocratie et de l'unité nationale, le 15 juillet de chaque année est marqué par des événements tenus à l'échelle nationale, pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en faisant échec aux putschistes et pour évoquer la bravoure de la nation.

Le FETO et son chef de file établi aux États-Unis, Fetullah Gulen, sont les instigateurs du coup d'État déjoué, qui a fait 252 morts et 2 734 blessés. Ankara accuse également le FETO d'être à l'origine d'une campagne de longue haleine visant à renverser l'État en infiltrant ses institutions, en particulier l'armée, la police et la magistrature.

La tentative du FETO de renverser le gouvernement a démarré le 15 juillet 2016 vers 22 heures, heure locale (19h00GMT), et a été mise en échec à 8 heures le lendemain.

Se dressant contre la menace, le peuple turc a courageusement montré au monde qu'il ne tolérerait aucune tentative de contrecarrer sa volonté, telle qu'elle ressort du mandat confié à son gouvernement démocratiquement élu.