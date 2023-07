Le président Ilham Aliyev : La Journée de la démocratie et de l’unité nationale restera une journée de grand honneur dans l’histoire de l’État turc

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

« À l’occasion du septième anniversaire des événements du 15 juillet en Türkiye, nous vénérons respectueusement la mémoire de nos martyrs qui ont sacrifié leur vie pour empêcher la tentative de coup d’État », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son message adressé au président turc Recep Tayyip Erdogan à l’occasion du septième anniversaire des événements du 15 juillet en Türkiye.

« Ce plan perfide dirigé contre la République de Türkiye a été une épreuve difficile dans l’histoire de votre pays. Le peuple turc, qui est sorti de cette épreuve la tête haute, a une fois de plus clairement démontré au monde entier sa persévérance inébranlable, sa ferme détermination, sa loyauté envers l’État et la démocratie. Grâce à la détermination du peuple et de l’État de Türkiye, qui se sont soutenus en ce jour difficile, la victoire obtenue au prix du sang et de la vie de nos martyrs a confirmé l’incomparable esprit de lutte et d’invincibilité de votre peuple et son amour pour la Patrie. La Journée de la démocratie et de l’unité nationale établie comme symbole de solidarité et d’unité nationale restera une journée de grand honneur dans l’histoire de l'État turc », indique le message.