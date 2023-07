Le président azerbaïdjanais : Le peuple et l’État d’Azerbaïdjan se sont tenus aux côtés de l’État et du peuple de Türkiye dès les premiers instants de cette lutte

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

« Il ne fait aucun doute que lorsque la véritable épopée de l’héroïsme a été écrite ce jour-là comme une manifestation claire de l’immense foi et confiance en vous (président Recep Tayyip Erdogan - réd), le peuple turc frère s’est rallié à vous et a immédiatement répondu à votre appel, sauvant votre pays de grandes tragédies en mettant un bouclier infranchissable contre les intentions perfides », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son message adressé à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à l’occasion du septième anniversaire des événements du 15 juillet en Türkiye.

Le chef de l’Etat a noté que le peuple et l’Etat d’Azerbaïdjan s’étaient tenus aux côtés de l’Etat et du peuple de Türkiye, pays frère, dès les premiers instants de cette lutte et ont condamné sans équivoque les traîtres à la nation qui avaient attaqué la structure constitutionnelle et l’autorité légitime du pays. « Nous avons partagé la victoire du peuple turc étant sorti plus fort de ces événements, comme notre propre victoire, sa joie comme notre propre joie et sa tristesse comme la nôtre, et nous avons une fois de plus clairement prouvé que nous sommes une seule nation, mais deux États », a souligné le président azerbaïdjanais dans son message.

« Je suis convaincu que nous poursuivrons nos efforts conjoints pour préserver et léguer aux générations futures la fraternité, l’unité et la solidarité inébranlables entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye, qui constituent notre plus grand avantage, et pour notre alliance stratégique qui se développe et se renforce de manière globale », a ajouté le chef de l'Etat.