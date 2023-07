Charles Michel : Notre réunion était la dernière d’une série de réunions de haut niveau intensives et productives

Bruxelles, 15 juillet, AZERTAC

« Nos échanges ont été une fois de plus francs, honnêtes et substantiels. Notre réunion était la dernière d’une série de réunions de haut niveau intensives et productives auxquelles ont participé les dirigeants, les vice-premiers ministres et les ministres des Affaires étrangères arméniens et azerbaïdjanais depuis début mai, à Bruxelles, Chisinau, Washington, Moscou et à la frontière bilatérale », a souligné le président du Conseil européen Charles Michel à l’issue de sa réunion trilatérale avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian tenue le 15 juillet à Bruxelles.

Il a souligné qu’il avait félicité les dirigeants des deux pays pour leur ferme attachement au processus de paix.