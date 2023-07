Charles Michel : Les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement sans équivoque à la Déclaration d'Almaty de 1991

Bruxelles, 15 juillet, AZERTAC

« Nous avons discuté de toutes les questions à l’ordre du jour. Les dirigeants arménien et azerbaïdjanais ont une fois de plus pleinement réaffirmé leur respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'autre pays. Sur la base de la compréhension que le territoire de l'Arménie couvre 29 800 km2 et celui de l'Azerbaïdjan 86 600 km2 », a fait savoir Charles Michel, président du Conseil européen, dans sa déclaration à la presse à l’issue de la réunion trilatérale avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Il a dit que les deux dirigeants avaient réaffirmé leur attachement sans équivoque à la Déclaration d'Almaty de 1991 en tant que cadre politique pour la délimitation.