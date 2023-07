Le nombre de victimes des fortes pluies s'est accru en Corée du Sud 

Bakou, 17 juillet, AZERTAC

Le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Corée du Sud s’est alourdi à 49 morts et plus de 10 000 déplacés vers des zones plus sûres, a annoncé le siège central des catastrophes et des contre-mesures de sécurité ce lundi, selon l’agence de presse Anadolu.

Les pluies torrentielles se sont abattues sur certaines régions de la Corée du Sud, dont la capitale Séoul, depuis la semaine dernière. La province du Gyeongsang du Nord (sud-est) a été durement touchée, avec un bilan de 19 victimes signalées jusqu'à présent, a rapporté l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, basée à Séoul.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont continué à récupérer les corps des victimes et des dizaines de personnes avaient été blessées lors des incidents causés par les fortes précipitations.

Les autorités ont également retrouvé des corps à l'intérieur d'un bus submergé.

De nombreux véhicules et passages souterrains demeurent toujours submergés et les autorités craignent que "le nombre de victimes puisse augmenter", a indiqué l'agence de presse.

Les ouvriers et les secouristes continuent de mener des opérations d’évacuation des eaux, ainsi que la recherche d’éventuels survivants.