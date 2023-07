Le vice-Premier ministre azerbaïdjanais rencontre les responsables de la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture

Bakou, 17 juillet, AZERTAC

Le vice-Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Ahmadov, a rencontré lundi 17 juillet les responsables du Conseil d’administration de la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA).

Lors de la rencontre, les parties ont eu des discussions détaillées sur la 35ème réunion du Conseil d’administration de la CICIA tenue à Bakou les 17 et 18 juillet. L’importance pour l’Azerbaïdjan d’être le centre d’attention pour l’ensemble du monde islamique en termes de commerce et d’investissement à l’avenir a été particulièrement évoquée.

Les réformes économiques, structurelles et institutionnelles menées en Azerbaïdjan, ainsi que les mesures prises afin de diversifier l’économie, développer le secteur non pétrolier et accroître la compétitivité ont fait l’objet de discussions.