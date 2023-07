Lancement au siège de l’ICESCO du Forum scientifique international sur le rôle de la culture et des arts dans la lutte contre la criminalité et l’extrémisme

Bakou, 17 juillet, AZERTAC

Avec une participation exceptionnelle de haut niveau, les travaux du Forum scientifique international sous le thème : « La culture et les arts et leur rôle dans la lutte contre la criminalité et l’extrémisme », ont débuté tenu par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) en partenariat avec l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS) au Royaume d’Arabie Saoudite et l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime pour les États du Conseil de Coopération du Golfe. Le but est de faire connaitre l’action artistique et culturelle dans la lutte contre la criminalité, de mettre en valeur l’importance du contenu culturel et artistique dans le soutien à la coexistence, et de passer en revue les meilleures pratiques et expériences arabes, régionales et internationales dans ce domaine, selon le site web de l’ICESCO.

La séance d’ouverture du Forum, qui se poursuivra pendant trois jours, a vu la présence de hauts fonctionnaires et experts des ministères de l’intérieur, de la Justice, des Affaires sociales, de l’Information et de la Culture des pays arabes, ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales et des chercheurs relevant des universités et autorités compétentes. Elle a débuté par la récitation de versets du Saint Coran, suivie d’une allocution de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, dans laquelle il a souligné que la culture et l’art sont indispensables pour l’homme vu leur proximité de ses sentiments, précisant que la criminalité et l’extrémisme sont le résultat de conditions sociales difficiles, dépourvues de tout modèle sociétal.

Le Directeur général de l’ICESCO a présenté cinq recommandations, à savoir : les politiques culturelles et artistiques doivent être un véritable refuge face à la criminalité et à l’extrémisme ; l’intellectuel est un acteur authentique dans l’édification sociale civilisationnelle ; les matières de formation culturelle et artistique doivent être intégrées dans les études pré-universitaires ; la nécessité de créer des complexes culturels dans les quartiers et les régions pour fournir des services culturels et artistiques répondant aux besoins de ces zones ; et l’importance de promouvoir les jeunes générations pour faire face aux défis qui se posent.

Modérée par l’ambassadeur Khalid Fathalrahman, Directeur du Centre du Dialogue civilisationnel de l’ICESCO, la séance s’est poursuivie par une allocution de M. Abdellatif Wahbi, ministre marocain de la Justice, dans laquelle il a évoqué l’importance de la culture et des arts en tant que référence culturelle pour l’homme, et précisé que le Royaume du Maroc a toujours adopté une approche nationale intégrée dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

Dans son discours, Dr Mohammad bin Ali Kouman, Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, a indiqué que l’approche sécuritaire ne peut réussir à elle seule dans la lutte contre la criminalité. Par conséquent, a-t-il précisé, le Conseil a consolidé le rôle de la culture et des arts dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme à travers nombre de programmes et d’initiatives.

Pour sa part, M. Khalid bin Abdulaziz Al-Harshaf, Vice-président aux relations extérieures à l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, a souligné que le Forum s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’Université et l’ICESCO et de la conscience que l’art permet de soutenir la coexistence, de combattre l’extrémisme et d’assurer le rapprochement civilisationnel. Il a passé en revue les efforts de l’Université dans les domaines académique et sécuritaire.

Par la suite, Dr AlMalik et M. Al-Harshaf se sont échangé les écussons commémoratifs.

La première séance du Forum a porté sur le rôle de l’art et de la culture dans l’intégration sociétale à travers les programmes de réhabilitation, et fut modérée par Dr Ahmed Said Bah, Conseiller du Directeur général de l’ICESCO pour les partenariats et la coopération internationale et Superviseur du Secrétariat général de Commissions nationales et des conférences. Y ont pris la parole M. Mohamed Dkhissi, Wali de la sûreté nationale, Directeur central de la police judiciaire et Chef du Bureau central national au Maroc, Dr Angelo Miramonti, expert à l’Office des Nations Unies contre la drogue et Crime, Dr Samah Mohamed Lotfy Mohamed Abdel Latif, professeure adjointe de sociologie du crime à l’Université égyptienne d’Al-Arish, et M. Ahmed Junaidi, expert à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

À noter que la 2ème séance de cette 1ère journée du Forum examinera les moyens de renforcer le rôle de la culture et de l’art dans la lutte contre la criminalité, et que la 3ème séance portera sur les types d’actions culturelles et artistiques et leur contribution à la lutte contre la criminalité et l’extrémisme.