Le président de la République reçoit une délégation de la commission des affaires étrangères du parlement turc

Bakou, 17 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu une délégation conduite par le président de la commission des affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, Fuat Oktay.

Fuat Oktay a exprimé ses remerciements au président azerbaïdjanais pour les avoir reçus et lui a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le président Ilham Aliyev a présenté sa gratitude pour les salutations de son homologue turc et a demandé à Fuat Oktay de lui transmettre les siennes.

Soulignant que les relations entre les deux pays suscitaient une grande satisfaction, Fuat Oktay a déclaré que les liens se développaient sur la base du principe « Une nation, deux Etats ». Il a souligné l'importance de développer encore davantage les relations entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye, hissées officiellement au niveau de l’alliance avec la signature de la Déclaration de Choucha, et conformément aux buts et objectifs découlant de ce document. Evoquant l’importance du fait que l’Azerbaïdjan avait été aux côtés de la Türkiye à la suite du tremblement de terre survenu dans son pays, le président de la commission des affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale de Türkiye a exprimé sa gratitude pour ce soutien.

Fuat Oktay a ensuite exprimé sa satisfaction de l’expansion des relations économiques et commerciales et a salué les efforts des deux pays visant à étendre la coopération au sein de l’Organisation des États turciques.

Il a également mis l’accent sur la grave préoccupation de la Türkiye concernant l’érection d’un monument des terroristes de Némésis en Arménie.

Fuat Oktay a ensuite abordé les questions de coopération entre les deux pays dans les domaines énergétique, éducatif, militaire, militaro-technique, de la défense, etc.

Appréciant beaucoup l’importance de la visite d’Etat du président Recep Tayyip Erdogan en Azerbaïdjan après les élections en Türkiye, le président Ilham Aliyev a souligné que des discussions approfondies avaient été menées sur le développement des relations bilatérales au cours de cette visite.

Abordant le développement de la coopération dans le domaine militaire et militaro-technique entre l’Azerbaïdjan et la Türkiye, le chef de l’Etat a déclaré que la participation du président Recep Tayyip Erdogan à l’ouverture du nouveau Poste de commandement central de l’Armée de l’Air à Bakou était encore un autre exemple du développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine militaire. Soulignant que les relations entre les deux pays se développaient sur la base de la déclaration de Choucha et du principe d’alliance, le président azerbaïdjanais a mis en valeur l’importance de développer encore plus la coopération au sein de l’Organisation des États turciques, ainsi que faire avancer cette coopération au niveau parlementaire, élargir davantage les activités des commissions des affaires étrangères des parlements au sein de l’Organisation des États turciques.

Le président de la République a noté que l’érection du monument Némésis en Arménie était inadmissible.

Au cours de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur la coopération en matière de Couloir médian et d’énergie. L’expansion des relations économiques et commerciales à la suite de l’Accord commercial préférentiel entre la Türkiye et l’Azerbaïdjan et l’élévation des échanges commerciaux ces derniers temps à 6 milliards de dollars ont été qualifiées de cas positifs.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions d’intérêt mutuel.