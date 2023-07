L'Europe aux prises avec une vague de chaleur extrême

Bakou, 18 juillet, AZERTAC

Des vagues de chaleur extrême devraient continuer à toucher de nombreux pays d'Europe au cours des prochaines semaines, indique l’Agence de presse Anadolu.

L'Espagne, l'Italie et la Grèce comptent parmi les pays les plus touchés par la vague de chaleur en Europe.

La Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, la Croatie, la Bulgarie, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et les Pays-Bas connaissent également des températures supérieures aux normales saisonnières.

Les températures extrêmes ne sont toutefois pas attendues au Royaume-Uni avant la mi-août.

En Espagne, la troisième vague de chaleur de l'été sera ressentie à partir du début de cette semaine et devrait toucher plus de 30 provinces.

Dans la région méridionale d'Andalousie, où les températures devraient atteindre 44°C, la Protection civile a émis une alerte rouge pour les villes de Cordoue et de Jaén.

Des alertes orange (deuxième niveau de gravité) ont été lancées pour Grenade, Séville, Majorque, Madrid, Tolède, Albacete, Cuenca, Badajoz et Ciudad Real.

Au cours de la vague de chaleur tropicale et suffocante qui durera trois jours, les autorités ont conseillé au public de s'hydrater en consommant beaucoup d'eau et d'éviter de sortir pendant les heures les plus chaudes.

Les températures élevées et la sécheresse induites par le changement climatique ont également des répercussions négatives sur le secteur agricole en Espagne.

Pour faire face à la sécheresse, des coupures d'eau sont pratiquées, notamment dans les régions d'Andalousie et de Catalogne. Le niveau moyen des eaux des lacs et des réservoirs du pays est inférieur à 38%.