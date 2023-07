Fuat Oktay: Nous utiliserons toutes les opportunités potentielles pour la coopération étroite entre nos pays

Bakou, 18 juillet, AZERTAC

« Les visites mutuelles des présidents et d'autres organismes publics des deux pays visent à développer encore plus les relations entre la Türkiye et l'Azerbaïdjan », a déclaré Fuat Oktay, président de la commission des affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, dans son interview accordée aux journalistes.

« Nous travaillons sur les nouveaux axes des relations interparlementaires entre nos pays. Nous espérons que notre relation sera meilleure qu'elle ne l’est maintenant. Nous prévoyons d’approfondir la coopération dans tous les domaines », a fait savoir Fuat Oktay.

Il a souligné que l'Organisation des États turciques (OET) envisageait de développer non seulement les relations interétatiques, mais aussi les liens interparlementaires.

« Il y a quelques suggestions que nous mettrons en œuvre après les avoir évaluées. Nous sommes intéressés par la coopération étroite entre les organismes chargés des affaires étrangères et l’OET. Autrement dit, nous utiliserons toutes les opportunités potentielles pour la coopération étroite entre nos pays », a-t-il précisé.