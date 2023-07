Entretien du président azerbaïdjanais avec le président du Kurdistan irakien VIDEO

Bakou, 18 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu, mardi 18 juillet, en tête-à-tête avec le président de la région autonome du Kurdistan d’Irak, Nechirvan Barzani.

Au cours de la conversation, la rencontre entre le président Ilham Aliyev et Nechirvan Barzani tenue à Munich en février dernier a été évoquée. Il a été noté que des discussions efficaces avaient été menées sur la détermination des principaux axes de la coopération, il a été déclaré que la visite de Nechirvan Barzani contribuerait à accroître la dynamique de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Kurdistan irakien.

L’entretien a été élargi, par la suite, aux membres des deux délégations.

Lors de l’entretien, le président azerbaïdjanais a rappelé avec satisfaction la visite du président irakien Abdel Latif Rachid en Azerbaïdjan en mars dernier dans le cadre du Sommet du Mouvement des non-alignés et les discussions qu’il avait eues avec lui sur le développement des relations bilatérales, ainsi que la rencontre de Fouad Hossein, vice-Premier ministre irakien et ministre des Affaires étrangères, et les discussions qu’il avait menées sur le développement des relations.

Au cours de la conversation, les discussions ont porté sur l’expansion des relations économiques et commerciales, les investissements, la coopération dans le domaine de l’énergie, l’augmentation des opportunités touristiques, l’ouverture de vols directs et d’autres questions avec la région du Kurdistan d’Irak.