Les coprésidents de la Commission d'État azerbaïdjano-iranienne sur la coopération économique, commerciale et humanitaire se sont entretenus à Astara

Bakou, 18 juillet, AZERTAC

Les coprésidents de la Commission d’État azerbaïdjano-iranienne sur la coopération économique, commerciale et humanitaire, Chahin Moustafaïev, vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, et Mehrdad Bazrpash, ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique d’Iran, se sont entretenus dans la ville de Astara, en Iran.

Les parties ont discuté des questions liées au transport régional et international et à la communication entre les deux pays, y compris les projets énergétiques.

Soulignant l’importance de poursuivre les efforts en matière de développement du potentiel de transit de la région, les coprésidents ont jugé opportun d’accélérer les projets visant à développer les communications de transport.

Les parties ont exprimé la nécessité d'achever la construction du terminal de fret d'Astara d'ici la fin de l'année prochaine et de créer l'infrastructure douanière et frontalière d'un pont routier sur la rivière Astaratchaï en termes de mise en œuvre de projets visant à développer les liaisons de transport et les communications entre les deux pays.

Les parties ont également passé en revue la coopération relative à l’utilisation des ressources énergétiques et hydriques et l’état de la mise en œuvre des projets.