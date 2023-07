L’Azerbaïdjan et le Qatar discutent de leur coopération dans le cadre du Conseil d’affaires conjoint

Bakou, 18 juillet, AZERTAC

La coopération dans le cadre du Conseil d’affaires conjoint azerbaïdjano-qatari a fait l’objet de discussions.

Orkhan Mammadov, président du Conseil d’administration de l’Agence azerbaïdjanaise pour le développement des exportations et des investissements (KOBIA), a rencontré Cheikh Khalifa bin Jassim al-Thani, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Qatar, en visite à Bakou afin de participer à la 35e réunion du Conseil d’administration de la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA).

Lors de la rencontre, les parties ont échangé sur la coopération dans le cadre du Conseil d’affaires conjoint azerbaïdjano-qatari, ainsi que l’organisation de la première réunion de ce conseil en 2023 avec la participation des entrepreneurs des deux pays.