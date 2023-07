Choucha accueille la 12e réunion de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-ouzbèke

Bakou, 18 juillet, AZERTAC

La Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-ouzbèke tient sa 12e réunion à Choucha, a déclaré le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikayil Djabbarov.

« Nous avons coprésidé avec Laziz Koudratov, ministre ouzbek des Investissements, de l’Industrie et du Commerce, la 12e réunion de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-ouzbèke tenue à Choucha. Nous avons fait le point sur les mesures mises en œuvre en matière de diversification des relations économiques et commerciales entre nos pays, la promotion de la coopération et des investissements mutuels dans les domaines de l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture », a dit le ministre.