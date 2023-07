La Communauté de l’Azerbaïdjan occidental condamne fermement l’appel du président du Sénat français à armer l’Arménie

Bakou, 18 juillet, AZERTAC

« La Communauté de l’Azerbaïdjan occidental condamne fermement le récent appel lancé par Gérard Larcher, le président du Sénat français, exhortant le gouvernement français à fournir des armes supplémentaires à l’Arménie », a déclaré la Communauté de l’Azerbaïdjan occidental dans un communiqué.

« Une telle décision serait extrêmement préjudiciable et contre-productive, compte tenu des antécédents avérés de violation du droit international par l’Arménie. Nous pensons qu’un soutien supplémentaire au programme d’armement massif de l’Arménie ne ferait qu’aggraver les tensions et entraver les perspectives de paix et de stabilité dans la région.

L’Arménie a l’habitude d’agir de manière agressive contre son voisin l’Azerbaïdjan et de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, lorsqu’elle perçoit une supériorité militaire. Il est important de souligner que l’Arménie a procédé au nettoyage ethnique de tous les Azerbaïdjanais de son territoire, lancé des attaques contre l’Azerbaïdjan et occupé illégalement une grande partie du territoire azerbaïdjanais. Cette occupation a conduit à l’expulsion de centaines de milliers d’Azerbaïdjanais de leurs foyers et à la destruction de la quasi-totalité des localités et du patrimoine culturel azerbaïdjanais sous l’occupation arménienne. Plus de 20 000 Azerbaïdjanais, pour la plupart des civils, ont été tués par l’armée arménienne. Le sort de près de 4 000 personnes azerbaïdjanaises portées disparues reste inconnu. L’Arménie a refusé de libérer les terres azerbaïdjanaises occupées jusqu’à sa défaite en 2020 à la suite d’une autre invasion à grande échelle qu’elle avait lancée contre l’Azerbaïdjan.

L’Arménie continue de défier les normes internationales en refusant de retirer le reste de ses troupes du territoire azerbaïdjanais, où le contingent russe maintien de la paix est temporairement déployé. L’Arménie maintient également l’occupation militaire de huit villages azerbaïdjanais dans la zone frontalière, ce qui viole l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et perturbe le processus de paix.

Les intentions de l’Arménie sont profondément troublantes. Fournir des armes supplémentaires à l’Arménie ne ferait que renforcer et permettre ses ambitions agressives, mettant en péril la stabilité de toute la région.

Nous devons également souligner que les armes fournies à l’Arménie par la France dans le cadre des contrats existants ont déjà eu un effet déstabilisateur dans la région et ont compliqué le processus de paix en cours. Fournir des armes supplémentaires serait un acte extrêmement irresponsable de la part de la France et aggraverait les défis auxquels notre Communauté est confrontée dans l’exercice de son droit au retour sur ses terres ancestrales. Une Arménie plus militarisée serait moins encline à respecter nos droits humains à retourner dans nos foyers en toute sécurité et dans la dignité.

Par conséquent, nous exhortons le gouvernement français à révoquer immédiatement toute licence d’exportation pour les contrats de défense existants, à s’abstenir d’autoriser de nouvelles exportations d’armes vers l’Arménie. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la France a la responsabilité de promouvoir la paix et la sécurité internationales en veillant à ce que l’Arménie respecte le droit international, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et permette notre droit de retourner en toute sécurité et dignité. Fournir des quantités massives d’armes à l’Arménie agressive et belliciste n’est pas conforme à la responsabilité internationale de la France.

Au lieu de cela, la France devrait activement soutenir et défendre notre retour sûr et digne, et prendre des mesures pour garantir que l’Arménie réponde rapidement et efficacement à nos appels à un dialogue constructif sur cette question », indique le communiqué.