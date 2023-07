L’ICESCO organise à Nouakchott un atelier sur l’intégration des valeurs islamiques dans les programmes scolaires

Bakou, 18 juillet, AZERTAC

Dans le cadre de la célébration de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique pour 2023, le Secteur de l’Éducation de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), organise à Nouakchott un atelier sur l’intégration des valeurs islamiques dans les programmes scolaires, selon le site web de l’ICESCO.

L’atelier est organisé en collaboration avec la Commission nationale mauritanienne pour l’éducation, la culture et les sciences, sous les auspices du Président de la Commission, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement de la République islamique de Mauritanie, au profit d’un certain nombre de professionnels de l’éducation et de l’enseignement.

Cet atelier, qui a débuté lundi 17 juillet 2023, et qui se poursuivra pendant quatre jours, a pour objectif de former des professionnels de l’éducation spécialisés aux méthodes d’enseignement des valeurs islamiques et aux mécanismes de leur intégration dans les programmes scolaires, en mettant en évidence leur rôle crucial dans la formation de l’esprit. De même, il vise à fournir aux participants des compétences et des expériences avancées nécessaires afin d’ancrer les valeurs de modération et de juste milieu dans les programmes éducatifs.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, des allocutions ont été prononcées par M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, Secrétaire général de la Commission nationale mauritanienne, M. Naji Ould Saïd, Inspecteur général de l’éducation représentant le ministère de l’Éducation nationale et de la Réforme du système éducatif, ainsi que M. Cheikh Ould Ahmedou, Directeur général de l’Institut Pédagogique Nationale en Mauritanie. En effet, ils ont unanimement salué les contributions de l’ICESCO dans le développement des systèmes éducatifs et dans l’amélioration des compétences des professionnels de l’éducation, grâce à son soutien aux Etats membres, dont la République islamique de Mauritanie.

Dans son allocution prononcée au nom de l’ICESCO, le Secrétaire général de la Commission nationale mauritanienne a souligné l’importance de cet atelier pour renforcer les mécanismes d’intégration des valeurs islamiques dans les programmes scolaires en Mauritanie, ainsi que pour accentuer le rôle des professionnels de l’éducation dans la promotion d’une culture de paix.