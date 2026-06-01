France / Inflation en hausse, PIB en recul : l’économie française ralentit au premier trimestre

Bakou, 1er juin, AZERTAC

L’économie française a enregistré un recul de 0,1 % de son produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre 2026 tandis que l’inflation a accéléré à 2,4 % sur un an en mai, selon des estimations provisoires publiées par l’Insee.

L’Institut national de la statistique attribue ce ralentissement à une baisse de la consommation des ménages ainsi qu’à une contribution négative du commerce extérieur dans un contexte international dégradé.

La consommation des ménages a reculé de 0,2 % sur le trimestre, avec une baisse plus marquée de la consommation de biens (-0,7 %), notamment dans l’énergie.

Dans le même temps, les prix à la consommation ont augmenté de 2,4 % sur un an en mai, après 2,2 % en avril, principalement sous l’effet de la hausse des prix de l’énergie, en particulier du gaz.

Les prix de l’énergie ont progressé de 16,8 % sur un an, contre 14,3 % le mois précédent. Les prix des services ont également accéléré (+2 %), tandis que les prix alimentaires ont augmenté de 1,2 %, avec une hausse « particulièrement » marquée des produits frais, selon l’Insee.

L’indice des prix harmonisé (IPCH), utilisé pour comparer les économies de la zone euro, a atteint 2,8 % sur un an en mai.

Réagissant à ces indicateurs, le ministre de l’Économie Roland Lescure a assuré que le gouvernement restait « vigilant, sans céder à l’alarmisme ».

« La croissance affiche un repli au premier trimestre, à -0,1 %, sous l’effet de plusieurs vents contraires conjoncturels et de l’adoption tardive du budget, qui a pu entraîner une forme d’attentisme chez certains acteurs économiques », a-t-il déclaré.

Le ministre a toutefois estimé que l’inflation demeurait « limitée et globalement contenue », notamment par rapport aux autres pays européens.

Le premier trimestre a également été marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, même si l’Insee ne détaille pas à ce stade leur impact précis sur l’activité économique française. (Agence Anadolu)