France / Mobilisation du 2 octobre : transports, éducation, santé… les syndicats préparent une nouvelle journée de grève

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

L’intersyndicale a fixé au jeudi 2 octobre une nouvelle journée de grèves et de manifestations à l’échelle nationale, quelques jours après une rencontre jugée infructueuse avec le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Les huit organisations représentatives de la fonction publique (CGT, FO, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP) affirment que la mobilisation du 18 septembre, rassemblant entre 500 000 et 1 million de personnes selon leurs estimations, constitue « une réussite ». Elles appellent désormais les personnels « à se mobiliser encore plus fortement » pour « construire un tout autre budget ». L'objectif annoncé est d'obtenir l’abandon du projet de budget réduit pour 2026 et le maintien des services publics.

- Transports en première ligne

À la SNCF, CGT-Cheminots, Unsa ferroviaire, SUD-Rail et CFDT-Cheminots se sont joints à l’appel par un communiqué commun. Ils réclament notamment « une augmentation générale des salaires et des primes de travail », « la relance pérenne du fret public », ou encore la « réhumanisation des gares et des trains ». Dans le secteur aérien, le SNCTA, principal syndicat de contrôleurs, maintient son appel à la grève du 7 au 9 octobre.

- Éducation : une « caisse de grève » réactivée

Les syndicats FSU-SNUipp et SNES-FSU appellent de leur côté à « faire passer un cap » à la mobilisation. Ils défendent la « justice fiscale, sociale et environnementale » et réclament « une revalorisation des salaires et des carrières », des créations de postes et une réduction des effectifs par classe. Anticipant un mouvement prolongé, le SNES-FSU a réactivé son fonds de solidarité destiné aux grévistes.

- Santé et secteur social mobilisés

La CFDT santé-sociaux a déposé un préavis de grève auprès de la ministre du Travail. Elle invite les personnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant d’une délégation de service public à « se mobiliser massivement le 2 octobre ». Les pharmaciens, qui avaient rejoint le mouvement le 18 septembre, devraient être moins présents cette fois après avoir obtenu des concessions sur les baisses de prix des génériques, même si leurs actions de contestation se poursuivent.

- Poste et télécommunications également concernés

La CGT FAPT appelle à la grève dans toutes les entreprises des télécoms ainsi que dans les 154 filiales du Groupe La Poste. L’organisation dénonce « des signaux alarmants chez les quatre grands opérateurs » et exige « la création d’un véritable service public des Télécoms » assorti d’investissements publics massifs.

- Chute du gouvernement Bayrou

Pour rappel, l’annonce du budget 2026 par François Bayrou, en juillet, avait déjà suscité une forte crispation sociale. Le projet comportait notamment la suppression de deux jours fériés, des réductions de dépenses, une désindexation des pensions et des coupes dans les services publics.

Le gouvernement de Bayrou a été renversé le 8 septembre après un vote de confiance infructueux. Dès la fin du printemps, le mouvement « Bloquons tout » a appelé à paralyser le pays, notamment le 10 septembre, réunissant entre 175 000 et 250 000 manifestants selon les sources. (Agence Anadolu)