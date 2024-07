France : dernière ligne droite des tractations politiques pour barrer la route à l'extrême droite

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

Les tractations politiques entrent dans leur dernier virage en France, qui connaîtra mardi soir les candidats du second tour des législatives anticipées de dimanche, après une vague de désistements de candidats de centre-droit et de gauche pour barrer la route à l'extrême droite, selon l’agence Anadolu.

Le parti d’extrême droite Rassemblement national (RN), ex-Front national, en pole position pour diriger un gouvernement pour la première fois depuis la seconde Guerre mondiale, suscite l'inquiétude à l’étranger, notamment des partenaires européens de la France.

Le RN et ses alliés sont arrivés en tête lors du premier tour des législatives avec 33,1 % des voix (29,24% pour le RN et 3,90% pour ses alliés) et comptent 39 députés élus dès le premier tour, dont Marine Le Pen, figure de proue du RN.

La coalition de gauche Nouveau Front populaire (NFP) a obtenu pour sa part 28% des voix et compte déjà 32 élus, alors que le camp présidentiel [Ensemble pour la République] a sombré (20,8%).

Les affiches du deuxième tour des législatives seront connues mardi à 16H00 GMT, tandis que plus de 165 désistements ont déjà été annoncés, et ce, trois semaines après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron, consécutive à son revers aux élections européennes début juin.

Le désistement devrait être à l’origine de la constitution d'un « front républicain » contre le RN et ses alliés.

« Contre le RN : désiste, prouve que tu existes », titraient mardi en Une les deux quotidiens de gauche Libération et l’Humanité en clin d’œil à la chanson interprétée par France Gall, intitulée « Résiste. »

Le but du désistement est d'empêcher le RN d'obtenir la majorité absolue de 289 députés dimanche 7 juillet au soir du second tour des législatives.

Si, à l’issue du second tour des législatives, le RN est proche de la majorité absolue « par exemple 270 députés », la députée RN du Pas-de-Calais, Marine Le Pen a indiqué que sa formation politique chercherait des alliés. « On va aller voir les autres et on va leur dire : « Est-ce que vous êtes prêts à partir avec nous ? (…) Est-ce que vous êtes prêts à voter la confiance ? Est-ce que vous êtes prêts à voter le budget ? », a-t-elle affirmé, soulignant vouloir convaincre « des députés divers droite et quelques LR qui ont exprimé par le passé une proximité avec [leurs] opinions. »

Le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, avait fondé en 1972, avec deux ex-membres des Waffen-SS, le Front national avec pour emblème, une flamme tricolore, la même que celle du parti néo-fasciste italien.

L’immigration, les juifs, l'Algérie française, étaient les sujets de prédilection, voire les obsessions de Jean-Marie Le Pen. Marine, sa fille, avait commencé à mettre en œuvre depuis une décennie, une stratégie de dédiabolisation et de normalisation du parti d’extrême droite.

Le député européen social-démocrate Raphaël Glucksmann avait déclaré dimanche : « Nous avons sept jours pour éviter à la France une catastrophe », exhortant tous les candidats arrivés en troisième position à se désister.

Cependant, pour son allié de la gauche radicale La France insoumise (LFI) et son chef de file Jean-Luc Mélenchon, la règle ne s'imposera que là où le RN est arrivé en tête.

Lors d'une réunion avec le chef du gouvernement et ses ministres lundi, Emmanuel Macron n'a pas donné de consigne claire.

Plusieurs candidats de la majorité présidentielle ont annoncé toutefois qu'ils se maintiendraient malgré tout. Et la majorité sortante hésite encore quand il s'agit de soutenir un candidat LFI, en raison de la « personnalité clivante » de Jean-Luc Mélenchon.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a fustigé mardi les programmes de LFI et du RN les qualifiant de « deux Frexit déguisés (sortie de la France de l'Union européenne, ndlr). »