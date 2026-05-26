France : la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, rapporte sept décès liés à l'épisode de chaleur

Bakou, 26 mai, AZERTAC

La porte-parole du gouvernement français, Maud Bregeon, a fait état mardi d’un premier bilan humain de la vague de chaleur qui touche la France, évoquant « sept décès liés directement ou indirectement à la chaleur », dont « au moins cinq noyades », ainsi que plusieurs morts survenues lors d’événements sportifs organisés sous de fortes températures.

Invitée de l’émission « Bonjour La Matinale TF1 », la porte-parole du gouvernement a appelé à la vigilance face à l’épisode caniculaire en cours, alors que plusieurs départements restent placés en vigilance météorologique.

Maud Bregeon a également insisté sur les conséquences économiques de la crise énergétique actuelle, estimant qu’« il y a urgence à en sortir, pour l’indépendance française et pour le pouvoir d’achat des ménages ».

« Nous vivons une crise énergétique qui impacte nos concitoyens », a-t-elle déclaré, en détaillant la feuille de route du gouvernement en matière d’électrification et de transition énergétique.

Interrogée sur d’éventuelles nouvelles aides face à la hausse des prix des carburants, la porte-parole a reconnu les difficultés rencontrées par certains professionnels.

« Nous savons que les dépanneurs rencontrent de réelles difficultés. Des discussions sont en cours, et nous espérons qu’elles aboutiront », a-t-elle indiqué.

Sur le plan politique, Maud Bregeon a assuré que « la ligne de conduite du Premier ministre est de demander à chaque ministre d’être pleinement mobilisé sur les affaires de l’État », répondant ainsi aux interrogations concernant une éventuelle participation de membres du gouvernement à des meetings politiques en vue de l’élection présidentielle.

Évoquant enfin les perspectives d’alliances politiques pour la présidentielle, notamment avec l’eurodéputé et co-président de Place publique, Raphaël Glucksmann, la porte-parole du gouvernement a plaidé pour un large rassemblement des forces politiques modérées.

« Au minimum, tous les partis allant de Renaissance à LR, avec de nombreux responsables politiques, devront se mettre d’accord, sinon ils risquent de laisser un second tour RN/LFI, ce qui serait dramatique », a-t-elle déclaré.

L'échéance de 2027 s'annonce disputée avec notamment des candidatures officialisées telles que celle de Jean-Luc Mélenchon de La France insoumise (LFI), de Gabriel Attal, justement du parti Renaissance dont fait partie la porte-parole, sans oublier celle de l'autre ancien Premier ministre, Édouard Philippe. (Agence Anadolu)