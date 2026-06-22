France: la canicule atteint un niveau exceptionnel, plus de 1 300 établissements scolaires fermés

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Un épisode caniculaire « étendu, durable et intense » continue de frapper la France lundi, avec des températures dépassant les 40°C dans plusieurs régions du pays, tandis que plus de 1 300 établissements scolaires ont été contraints de fermer leurs portes.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé, au cours d'un point de suivi de la canicule sous forme d’un micro tendu ce lundi, que 1 352 écoles et établissements scolaires étaient fermés lundi en raison des fortes chaleurs.

Par ailleurs, 4 042 établissements ont adapté leur fonctionnement, notamment en aménageant les horaires de cours et en permettant aux élèves de quitter les classes plus tôt dans la journée. Certains établissements ont également eu recours à des salles climatisées pour assurer l’accueil des élèves.

À Paris, la température a atteint 37,6°C, égalant ainsi le record mensuel enregistré le 26 juin 1947.

Les 40°C ont été approchés avant la mi-journée dans plusieurs communes du centre et du sud-ouest du pays, tandis que jusqu’à 43°C étaient attendus à Bordeaux.

La France a également connu sa nuit la plus chaude depuis sept ans, avec une température moyenne nationale de 21,4°C, selon les données météorologiques.

Face à l’amplification annoncée de la canicule, cinq départements vont passer en vigilance rouge mardi, dès 12 heures. Il s'agit de la Seine-Maritime, l'Eure, du Calvados, de la Manche et de l'Oise.

Au total, il y aura donc 54 départements en vigilance rouge, un niveau jamais atteint. 35 départements seront par ailleurs en vigilance orange.

Les autorités appellent à la vigilance alors qu’au moins 13 personnes sont mortes par noyade depuis samedi soir, dont deux adolescents, dans un contexte de fréquentation accrue des zones de baignade pour échapper à la chaleur. (Agence Anadolu)