France: La circulation des trains fortement perturbée sur l’axe sud-est après un acte de vandalisme

Bakou, 27 octobre, AZERTAC

La circulation des TGV entre Paris, Marseille, Montpellier et Nice est fortement perturbée ce lundi matin après un acte de vandalisme, indique l’agence de presse Anadolu citant la presse nationale.

Un incendie volontaire a été allumé au sud de Lyon, provoquant une véritable pagaille impactant les trains reliant Paris au sud-est de la France.

De fait, la SNCF a été contrainte d’annuler de très nombreux TGV depuis 6 heures (heure locale), ce lundi matin, alors que le pays est en périe de vacances scolaires.

Dans le détail, la circulation est complètement interrompue entre Valence et Lyon tandis le reste de l’axe sud-est est en proie à d’importantes perturbations.

La SNCF, qui prévoit une reprise de la circulation à partir de mardi, indique que les trains qui circulent empruntent provisoirement

Sur le réseau social américain X, le ministre des Transports Philippe Tabarot a réagi en dénonçant des « actes de vandalisme inacceptables ».

Soulignant que le sinistre perturbe « fortement le trafic » le ministre précise que « plusieurs dizaines de TGV sont impactés » et adresse ses pensées « aux voyageurs touchés par ces retards importants en cette période de vacances scolaires ».

« Les équipes de SNCF Réseau sont pleinement mobilisées pour rétablir la circulation au plus vite. Les gendarmes sont sur place : les auteurs de ces sabotages devront être identifiés et sévèrement sanctionnés » a-t-il conclu.