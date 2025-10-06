France: Sébastien Lecornu démissionne, moins d’un mois après sa nomination à Matignon

Bakou, 6 octobre, AZERTAC

Sébastien Lecornu n’aura passé que vingt-sept jours à Matignon. Le Premier ministre a présenté lundi matin sa démission au président de la République, qui l’a acceptée, a annoncé l’Élysée. Nommé le 9 septembre dernier pour succéder à François Bayrou, renversé par une motion de censure, il devient ainsi le chef de gouvernement le plus éphémère de la Ve République, selon l’agence de presse Anadolu.

Cette décision intervient au lendemain de l’annonce de la composition de son gouvernement, immédiatement critiquée de toutes parts. Dix-huit ministres avaient été nommés dimanche soir, à la veille d’un premier Conseil des ministres prévu lundi et de son discours de politique générale attendu mardi. Mais la ligne choisie par Lecornu, fidèle à la majorité présidentielle et sans ouverture réelle vers les oppositions, a suscité de nombreuses critiques jusque dans les rangs du camp présidentiel.

« Conformément à mes engagements, ce gouvernement rassemble et ressemble au socle commun qui nous soutient au Parlement », avait défendu Sébastien Lecornu dimanche soir sur le réseau social X, basé aux Etats-Unis. Il affirmait vouloir « donner un budget au pays avant le 31 décembre » sans recourir au 49.3, misant sur « le dialogue et le compromis ».

Mais dès les premières heures, les critiques se sont rapidement multipliées.

Bruno Retailleau, président des Républicains et ministre de l’Intérieur, a dénoncé sur X, une équipe qui « ne reflète pas la rupture promise », convoquant dès lundi matin un comité stratégique de son parti.

Le Rassemblement national et la gauche ont eux aussi évoqué la menace d’une motion de censure. Même Gabriel Attal, chef du parti présidentiel Renaissance, a regretté « le cirque des places et des postes » et l’absence de stratégie commune sur le budget.

La nomination de Bruno Le Maire au ministère des Armées a provoqué de vives réactions à droite, tout comme la reconduction de plusieurs ministres du gouvernement Barnier. « La France va encore perdre combien de temps avec ces bricolages ? », a reproché Marion Maréchal (Reconquête) sur le réseau social X.

Face à un désaccord largement partagé et à un risque de censure dès les prochaines semaines, Sébastien Lecornu a décidé de quitter ses fonctions.

Sa démission replonge Emmanuel Macron dans l’incertitude politique, à moins de trois mois de la présentation du budget 2025, dans un contexte de déficits élevés et de fortes tensions parlementaires.

Aucune indication n’a pour l’instant été donnée sur la nomination de son successeur à Matignon.