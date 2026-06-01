Francesco La Camera : L'IRENA soutient les projets d'énergies renouvelables en Asie centrale

Bakou, 1er juin, AZERTAC

« Le développement de projets d'énergies renouvelables et le renforcement de la capacité d'investissement en Asie centrale sont devenus l'un des principaux axes de la coopération régionale », a dit Francesco La Camera, directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), dans son intervention lors du panel intitulé « Dialogue ministériel : Transition énergétique vers les énergies renouvelables en Asie centrale », organisé lors du Forum de l'énergie de Bakou.

Selon lui, l'objectif principal n'est pas actuellement de simplement adapter les projets, mais de les rendre pleinement prêts pour l'investissement.

« Cette approche facilite l’attraction des investisseurs et accroît les possibilités de financement des projets. Les principales priorités de l’IRENA sont de soutenir les nouveaux projets d’énergies renouvelables dans la région, de stabiliser les flux d’investissement, d’accroître l’assistance technique, d’améliorer la qualité des projets, de développer la coordination régionale et de mieux mettre en relation les investisseurs et les promoteurs de projets », a-t-il souligné.

Il a ajouté que l'objectif principal était de transformer le potentiel des énergies renouvelables en véritables opportunités économiques afin de garantir la sécurité énergétique, la durabilité économique et le développement durable.