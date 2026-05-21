Gabriel Ameh : Bakou figure parmi les villes les plus modernes au monde grâce à son architecture contemporaine

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Bakou figure parmi les villes modernes les plus modernes au monde grâce à son architecture contemporaine, son excellent réseau routier et de transport, sa gestion efficace du trafic et sa propreté environnementale. J'ai également été impressionné par l'hospitalité et la sincérité de ses habitants », a déclaré à l’AZERTAC Gabriel Ameh, représentant nigérian et expert en urbanisme, qui participe à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

Il a ajouté: « De manière générale, la communauté internationale devrait venir dans cette région et constater par elle-même le dynamisme du développement et de la renaissance qui s'y manifestent. Ces magnifiques joyaux architecturaux que j'ai pu admirer à Bakou, après Istanbul, autre grande ville de la région, démontrent que l'Azerbaïdjan a beaucoup à offrir au monde ».