Gaza : l'ONU salue la libération de tous les otages israéliens encore vivants

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

Le Secrétaire général de l'ONU a salué lundi la libération par le Hamas de tous les otages israéliens vivants qu'il retenait encore à Gaza, ainsi que la libération par Israël de plusieurs centaines de détenus palestiniens, dans le cadre de la première phase du plan de paix américain, indique l’ONU info.

Antonio Guterres s'est dit « profondément soulagé » que les otages « aient recouvré la liberté et qu'ils puissent bientôt retrouver leurs proches après les immenses souffrances endurées », et il a réitéré son appel « à la libération des dépouilles des otages décédés ».

« J'exhorte toutes les parties à poursuivre sur cette lancée et à honorer leurs engagements au titre du cessez-le-feu afin de mettre fin au cauchemar à Gaza », a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse, précisant que « les Nations Unies s'efforcent de soutenir tous les efforts visant à mettre fin au conflit à Gaza et à alléger les souffrances des civils ».

Les otages libérés lundi faisaient partie de quelque 250 personnes capturées lors de l'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Environ 170 otages vivants ont été libérés en plusieurs phases ces deux dernières années.

Selon la presse, les corps de quatre otages morts en captivité à Gaza ont également été remis lundi par le Hamas à l’armée israélienne. Le Hamas retient toujours les corps de 24 autres otages, qu’il s’est engagé à restituer à Israël prochainement. En contrepartie, Israël a annoncé avoir libéré 1.968 prisonniers palestiniens.

Sommet à Charm el-Cheikh

Le Secrétaire général a fait cette déclaration alors qu'il se rendait à Charm el-Cheikh, en Égypte, où il a participé à un sommet de la paix sur Gaza avec une vingtaine de dirigeants mondiaux.

Ce sommet, présidé par le Président américain Donald Trump et le Président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, a été convoqué après le retrait des forces israéliennes de certaines parties de Gaza, conformément à un accord entre Israël et le Hamas, négocié en Égypte par des médiateurs américains et des représentants du Qatar et de la Türkiye.

Depuis Charm el-Cheikh, le chef de l'ONU a appelé le Président israélien Isaac Herzog pour saluer la libération des derniers otages israéliens de Gaza, a précisé son porte-parole. Lors de cette conversation téléphonique, « il a rappelé les nombreuses rencontres qu'il a eues avec les familles des otages et les survivants, au cours desquelles il a entendu parler de leur souffrance insupportable ».

Dans une autre déclaration à la presse publiée quelques heures plus tard, le Secrétaire général a salué la poursuite de la mise en œuvre du cessez-le-feu à Gaza, sur la base de la proposition du Président américain, « y compris la libération des otages israéliens et de détenus palestiniens ».

Il a félicité les gouvernements du Qatar, de l'Égypte, des États-Unis et de la Türkiye pour leurs efforts de médiation persistants et a souligné le « rôle indispensable » du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour garantir que toutes les libérations se déroulent en toute sécurité et avec humanité.