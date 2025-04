Genève présente quatre artistes africains qui explorent la manière dont l’art capte le monde

Rabat, 10 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

La Galerie 38 inaugure son nouvel espace d’exposition à Genève avec « Anima Mundi », une exposition présentant les œuvres récentes de quatre artistes africains : Younes Khourassani (Maroc), Soly Cissé (Sénégal), Abdoulaye Konaté (Mali) et Barthélémy Toguo (Cameroun).

« Anima Mundi », une exposition qui se tient du 9 avril au 17 mai, explore la manière dont l’art capte, traduit et reconfigure le monde en perpétuelle évolution. À travers les œuvres des quatre artistes africains, l’exposition présente une vision nuancée et dynamique de notre époque, marquée par les tensions, les espoirs et les transformations.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon Map, que Chacun des quatre artistes, par sa pratique singulière, propose une lecture du monde qui dépasse les frontières et les assignations. Leurs œuvres, bien que distinctes dans leur forme et leur langage, s’entrelacent dans un dialogue intense où la matière, la couleur et les symboles deviennent les vecteurs d’un questionnement sur notre contemporanéité.

Dans l’œuvre de Younes Khourassani, la lumière ne se contente pas d’illuminer, elle sculpte l’espace et en redéfinit les contours. Son travail repose sur un dialogue subtil entre transparence et opacité, entre éclats et zones d’ombre, où la couleur devient une force en tension.

À travers des compositions vibrantes et stratifiées, il capte l’instant en pleine mutation, une forme suspendue entre matérialité et dissolution. Qu’il travaille la peinture, les volumes ou des installations où l’objet devient médium, Khourassani explore la perception du temps et du mouvement. Ses œuvres, oscillant entre équilibre et fragmentation, interrogent la nature éphémère du présent et la possibilité toujours renouvelée de sa recomposition.

Younes Khourassani, spécialiste de l’abstraction géométrique, présente une collection d’œuvres réalisées sur aluminium avec de la peinture cellulosique, « la peinture la moins chère sur le marché », explique-t-il.

Malgré le choix d’un matériel peu coûteux, l’artiste parvient à créer, grâce à des techniques complexes, des œuvres d’une beauté remarquable. Les formes et les couleurs sont choisies en fonction du thème, qui reste toujours très spirituel, relève-t-il.

Chez Soly Cissé, par ailleurs, la figuration se mêle à l’abstraction dans une dynamique de confrontation et de fusion. Son œuvre est traversée par des figures hybrides, silhouettes entre l’humain, l’animal et l’esprit, qui semblent surgir d’un monde parallèle, à la fois archaïque et futuriste.

De son côté, Abdoulaye Konaté utilise le textile comme un langage plastique et narratif d’une rare intensité. Ses œuvres, construites à partir de bandes de tissu colorées, forment de vastes fresques où la couleur et la matière deviennent des manifestes visuels.

Les œuvres de Barthélémy Toguo, pour sa part, sont traversées par la notion de passage, de voyage, d’empreinte laissée par le corps en mouvement. À travers la peinture, la sculpture et l’installation, il crée un dialogue entre l’intime et le politique, explorant les flux migratoires, les échanges culturels et les dynamiques de pouvoir.

Pour la galerie organisatrice, « Anima Mundi » n’est pas une exposition sur un état figé du monde, mais sur sa transformation perpétuelle.

Ces quatre artistes rappellent que l’art est une force vive, un prisme à travers lequel nous pouvons saisir l’évanescence du présent. Par la matière, la couleur et le geste, ils sculptent une vision mouvante du réel, où chaque forme est une trace de ce qui advient, de ce qui se déconstruit et se réinvente.