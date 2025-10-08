Gordan Jandrokovic : La Croatie apprécie et salue les importantes réalisations économiques de l'Azerbaïdjan
Bakou, 8 octobre, AZERTAC
Il est particulièrement important de souligner que cette visite coïncide avec le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays cette année. Les progrès accomplis au cours des trois dernières décennies sont une source de fierté pour les deux pays.
C’est ce qu’a indiqué le président du Parlement croate, Gordan Jandrokovic, lors d’un briefing avec la présidente du Parlement azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova.
Gordan Jandrokovic a souligné que la Croatie et l'Azerbaïdjan sont des partenaires stratégiques et des amis, entretenant un dialogue politique intense et des relations économiques de haut niveau. La Croatie apprécie et salue les importantes réalisations économiques de l'Azerbaïdjan, ainsi que le rôle important qu'il joue non seulement dans le Caucase du Sud, mais aussi au-delà de la région.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Un lutteur azerbaïdjanais décroche la médaille d’or aux IIIes Jeux de la CEI
- 07.10.2025 [19:33]
Le Premier ministre hongrois termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:20]
Le président turc Recep Tayyip Erdogan termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:12]
Un fort séisme survenu dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
- 07.10.2025 [17:24]
Communiqué de la Présidence de la République
- 07.10.2025 [13:35]
Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame une visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [12:34]
L’équipe d’Azerbaïdjan de tchovgan remporte les Jeux de la CEI
- 07.10.2025 [12:10]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 10 dollars
- 07.10.2025 [11:01]
Le président du Conseil du peuple du Turkménistan arrive en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [10:23]
Jeux de la CEI : 4 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 07.10.2025 [10:12]
Tabagisme : malgré le recul mondial, un adulte sur cinq reste dépendant
- 07.10.2025 [10:07]
Le président ouzbek Mirzioïev est en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [18:27]
Le président kazakh Tokaïev arrive en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [17:45]
Le président kirghiz Japarov entame une visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [16:44]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 06.10.2025 [14:50]
Jeux de la CEI : 8 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 06.10.2025 [11:03]
France: Le nouveau gouvernement dévoilé sans grand changement
- 06.10.2025 [10:17]
Jeux de la CEI : trois lutteurs azerbaïdjanais décrochent les médailles
- 04.10.2025 [18:52]
La Journée de la ville est célébrée à Djabraïl
- 04.10.2025 [18:43]
Une tireuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [17:42]
Jeux de la CEI : une boxeuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’or
- 04.10.2025 [15:39]
Une boxeuse azerbaïdjanaise décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [14:29]
La Semaine mondiale de l'espace est lancée
- 04.10.2025 [12:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
- 04.10.2025 [11:57]
Aujourd’hui, c’est la Journée de la ville de Djabraïl
- 04.10.2025 [10:16]