Gordan Jandrokovic : La Croatie apprécie et salue les importantes réalisations économiques de l'Azerbaïdjan

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Il est particulièrement important de souligner que cette visite coïncide avec le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays cette année. Les progrès accomplis au cours des trois dernières décennies sont une source de fierté pour les deux pays.

C’est ce qu’a indiqué le président du Parlement croate, Gordan Jandrokovic, lors d’un briefing avec la présidente du Parlement azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova.

Gordan Jandrokovic a souligné que la Croatie et l'Azerbaïdjan sont des partenaires stratégiques et des amis, entretenant un dialogue politique intense et des relations économiques de haut niveau. La Croatie apprécie et salue les importantes réalisations économiques de l'Azerbaïdjan, ainsi que le rôle important qu'il joue non seulement dans le Caucase du Sud, mais aussi au-delà de la région.