Gori accueille une réunion impliquant les dirigeants des universités de la défense nationale d’Azerbaïdjan, de Géorgie et de Türkiye
Bakou, 23 octobre, AZERTAC
Une réunion trilatérale des dirigeants des universités de la défense nationale d'Azerbaïdjan, de Géorgie et de Turquie s'est tenue à Gori, en Géorgie, rapporte dans un communiqué le ministère azerbaïdjanais de la Défense.
Lors de la réunion tenue à l'Académie nationale de défense David Aghmashenebeli, la délégation azerbaïdjanaise a été dirigée par le vice-recteur de l'Université de la défense nationale chargé des sciences et de l'éducation, le major-général Arif Hassanov.
Au cours de la réunion trilatérale, un large échange de vues a eu lieu sur le développement de la coopération dans le domaine de l'éducation militaire, la mise en œuvre de projets scientifiques communs et le renforcement de l'échange d'expériences dans la formation des militaires de carrière.
La réunion a également porté sur l’application des méthodes modernes d’éducation militaire et a abordé des questions d’intérêt mutuel.
Après avoir pris connaissance des conditions créées à l'Académie de défense nationale David Aghmashenebeli, les représentants ont souhaité du succès aux participants des compétitions organisées entre les cadets des trois pays dans diverses disciplines sportives.
À la fin de l’événement, des prix ont été remis aux gagnants.
