Gouba accueille une réunion régionale consacrée à la discussion du nouveau programme d'État pour le secteur agricole

Gouba, 16 juin, AZERTAC

Une réunion régionale se déroule à Gouba afin d'examiner le « Programme d'État pour le développement de la production et de la transformation des produits agricoles, de pêche et aquacoles en République d'Azerbaïdjan pour la période 2026-2030 », approuvé par décret du président de la République d'Azerbaïdjan le 25 mai 2026.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que des représentants des organismes d'État compétents, des agriculteurs et des entrepreneurs des régions d'Abchéron, Soumgaït, Khyzy, Gouba, Goussar, Khatchmaz, Chabran et Siyézen participent à cette réunion régionale.