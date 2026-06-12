Göygöl: une réunion régionale consacrée au nouveau programme d'État dans le secteur agricole

Göygöl, 12 juin, AZERTAC

Une réunion régionale se déroule dans le district de Göygöl afin d'examiner le « Programme d'État pour le développement de la production et de la transformation des produits agricoles, de pêche et aquacoles en République d'Azerbaïdjan pour la période 2026-2030 », approuvé par décret du président de la République d'Azerbaïdjan le 25 mai 2026.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que ces réunions, organisées sur instruction du président Ilham Aliyev, rassemblent ses assistants, les directeurs des agences d'État concernées, des représentants compétents, les responsables des autorités exécutives locales, des agriculteurs, des entrepreneurs et d'autres parties prenantes.

Les principaux objectifs et priorités du Programme d'État, les nouveaux mécanismes de soutien envisagés pour le secteur agricole, l'utilisation efficiente des ressources en eau et en terres, le développement des infrastructures de transformation et de logistique agricoles, ainsi que l'amélioration de l'accès des agriculteurs aux services agricoles modernes, le soutien de l'État dans ce domaine et d'autres questions sont abordés lors de cette réunion régionale.