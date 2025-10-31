Grand retour : 124 résidents reçoivent les clés de leurs nouvelles maisons à Aghdam

Aghdam, 31 octobre, AZERTAC

Le retour des anciens déplacés internes se poursuit dans le cadre du programme « Grand retour ».

Les familles qui sont parties aujourd’hui pour le village de Khydyrly de la région d’Aghdam ont atteint leur destination, se sont réinstallées dans leur terre natale et ont reçu les clés de leurs nouvelles maisons.

Ainsi, 24 familles, soit 124 personnes se sont réinstallées dans le village de Khydyrly de la région d’Aghdam.

07:17

Conformément aux instructions du président de la République Ilham Aliyev, le retour des anciens déplacés internes dans le village de Khydyrly de la région d’ Aghdam se poursuit dans le cadre du programme « Grand retour ».

Vendredi 31 octobre, dans la matinée, un autre groupe de familles d’anciens déplacés est parti pour le village de Khydyrly de la région d’Aghdam.

Le village de Khydyrly accueille cette fois 24 familles, donc 124 résidents cessent d’avoir le mal du pays.

Il convient de noter qu'actuellement, plus de 50 000 personnes résident dans les régions du Karabagh et du Zenguézour oriental. Cela inclut non seulement les anciens déplacés internes réinstallés, mais aussi des personnes impliquées dans les projets de restauration et de construction, ainsi que celles occupant des postes dans les bureaux locaux des divers organismes de l’Etat. Parmi elles se trouvent des spécialistes des secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de l'industrie et de l'énergie.