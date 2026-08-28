Grand retour : 15 familles s’installent dans le village de Chukurbeyli MIS A JOUR

Djabraïl, 28 août, AZERTAC

Le groupe d’anciens déplacés internes parti pour le village de Chukurbeyli du district de Djabraïl a atteint sa destination, s’est installé dans leur foyer natal et a reçu les clés de nouvelles maisons.

Ainsi, 15 familles, soit 86 résidents se relogent dans le village de Chukurbeyli du district de Djabraïl.

Le processus du Grand retour dans les territoires libérés de l’occupation se poursuit selon le calendrier prévu conformément aux instructions du président Ilham Aliyev.

12:26

Conformément aux instructions du président Ilham Aliyev, le processus du Grand retour dans les territoires libérés de l’occupation se poursuit conformément au calendrier prévu.

Vendredi 28 août, un autre groupe d’anciens déplacés internes est parti pour les villages de Chukurbeyli et Horovlou du district de Djabraïl.

Dans cette phase, il est prévu de reloger 18 familles, soit 86 personnes dans le village de Chukurbeyli, 3 familles, soit 12 résidents dans le village de Horovlou.