Grand retour : 20 familles reçoivent les clés de leurs nouvelles maisons dans la ville de Latchine

Latchine, 23 septembre, AZERTAC

Le retour des anciens déplacés internes se poursuit dans le cadre du programme « Grand retour ».

Les familles qui sont parties aujourd’hui matin pour la ville de Latchine ont atteint leur destination et se sont réinstallées dans leur terre natale.

Ainsi, 20 familles, soit 86 personnes se sont réinstallées dans cette ville.

Il est important de noter qu'actuellement, plus de 50 000 personnes résident dans les régions du Karabagh et du Zenguézour oriental. Cela inclut non seulement les anciens déplacés internes réinstallés, mais aussi des personnes impliquées dans les projets de restauration et de construction, ainsi que celles occupant des postes dans les bureaux locaux des divers organismes de l’Etat. Parmi elles se trouvent des spécialistes des secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de l'industrie et de l'énergie.