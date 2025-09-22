Grand retour : 29 familles reçoivent les clés de leurs nouvelles maisons au village de Hassanriz -  MIS A JOUR

Aghdéré, 22 septembre, AZERTAC

Le retour des anciens déplacés internes se poursuit dans le cadre du programme « Grand retour ».

Les familles qui sont parties aujourd’hui matin pour le village de Hassanriz de la région d’Aghdéré ont atteint leur destination et se sont réinstallées dans leur terre natale.

Ainsi, 29 familles, soit 115 personnes se sont réinstallées dans ce village.

Conformément aux instructions du président Ilham Aliyev, le processus du Grand retour dans les territoires libérés de l’occupation se poursuit conformément au calendrier prévu.

Dans ce cadre, un nouveau groupe d’anciens déplacés internes est parti pour le village de Hassanriz de la région d’Aghdéré.

Dans cette phase, le village d’Hassanriz de la région d’Aghdéré accueillera 29 familles, soit 115 personnes. Ces familles sont d’anciens déplacés internes qui ont été temporairement installés dans les différentes régions du pays, principalement dans des foyers, des établissements de cure thermales et balnéaires et des bâtiments administratifs.

Il est important de noter qu'actuellement, plus de 50 000 personnes résident dans les régions du Karabagh et du Zenguézour oriental. Cela inclut non seulement les anciens déplacés internes réinstallés, mais aussi des personnes impliquées dans les projets de restauration et de construction, ainsi que celles occupant des postes dans les bureaux locaux des divers organismes de l’Etat. Parmi elles se trouvent des spécialistes des secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de l'industrie et de l'énergie.