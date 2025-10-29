Grand retour : 366 résidents reçoivent les clés de leurs nouvelles maisons à Aghdam

Aghdam, 29 octobre, AZERTAC

Le retour des anciens déplacés internes se poursuit dans le cadre du programme « Grand retour ».

Les familles qui sont parties aujourd’hui pour le village de Khydyrly de la région d’Aghdam ont atteint leur destination, se sont réinstallées dans leur terre natale et ont reçu les clés de leurs nouvelles maisons.

Ainsi, 91 familles, soit 366 personnes se sont réinstallées dans le village de Khydyrly de la région d’Aghdam.