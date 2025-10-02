Grève générale du 2 octobre : 76 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 à Paris

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Quelque 76 000 policiers et gendarmes seront déployés ce jeudi 2 octobre à travers la France, dont 5 000 dans la capitale et sa proche banlieue.

Le ministre démissionnaire de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a détaillé un dispositif composé d’environ 30 000 policiers et 37 000 gendarmes, épaulés par des unités mobiles — CRS et escadrons de gendarmerie — pour sécuriser les cortèges et prévenir d’éventuels débordements. Le préfet de police Laurent Nuñez a confirmé qu’à Paris et dans l’agglomération, 5 000 agents seront mobilisés.

L’intersyndicale appelle de son côté à près de 250 rassemblements partout en France. Les syndicats s’attendent à plusieurs centaines de milliers de manifestants, même si certains observateurs estiment que la mobilisation pourrait être moins importante que celle du 18 septembre.

Les secteurs mobilisés couvrent largement la fonction publique, les transports ferroviaires, l’éducation, la santé et les services postaux et télécoms. Des perturbations sont annoncées sur certaines lignes TER et Transiliens, des blocages de lycées sont signalés, tandis que des services municipaux ou hospitaliers pourraient fonctionner au ralenti.

Les autorités insistent sur la nécessité de protéger les cortèges et d’éviter « tout dérapage », affirmant vouloir garantir à la fois la sécurité des manifestants et la continuité des services essentiels.

- Contexte politique et social

Pour rappel, les syndicats entendent dénoncer à la fois le projet de budget 2026 et l’absence de mesures fortes pour la revalorisation des salaires, la création d’emplois dans les services publics, la défense des retraites et une fiscalité plus juste. Ils réclament aussi un réinvestissement massif dans l’éducation, la santé et les infrastructures, ainsi qu’un partage différent des richesses par une taxation accrue des hauts revenus et des dividendes.

Cette journée d’action s’inscrit dans un climat politique tendu : L'ancien premier ministre, François Bayrou, affaibli, a été renversé par un vote de défiance à l’Assemblée, ouvrant la voie à la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Son gouvernement, dont la composition n’a pas encore été dévoilée, est attendu au tournant alors que les contestations sociales s’intensifient.

Après le mouvement citoyen « Bloquons tout » du 10 septembre et la mobilisation syndicale massive du 18 septembre, l’appel à la grève du 2 octobre vise à maintenir la pression et à « durcir le rapport de force », selon l’intersyndicale. (Agence Anadolu)