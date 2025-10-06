Guébélé : le président azerbaïdjanais reçoit le président du Conseil des sages de l'Organisation des États turciques VIDEO

Guébélé, 6 octobre, AZERTAC

Lundi 6 octobre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu, à Guébélé, le président du Conseil des sages de l'Organisation des États turciques, Binali Yildirim.

Les rencontres du chef de l'État avec Binali Yildirim, ainsi que ses visites en Azerbaïdjan, ont été évoquées avec satisfaction lors de l’entretien.

Binali Yildirim a remercié le président Ilham Aliyev pour le soutien qu'il avait apporté aux activités de l'Organisation des États turciques et a souligné que le Conseil des sages de l'Organisation continuerait de contribuer au développement de la coopération entre les États turciques.

L'importance du 12e Sommet du Conseil des chefs d'État de l'Organisation des États turciques a été évoquée lors de la rencontre. Les parties ont dit espérer que ce sommet se déroulera à haut niveau, comme d’autres événements internationaux tenus dans le pays.

Les discussions ont également porté sur l'élargissement des relations d'alliance fraternelles et stratégiques entre l'Azerbaïdjan et la Türkiye dans tous les domaines.