Guébélé : Leyla Aliyeva rend visite à une participante au projet « Jeune apiculteur »

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et présidente de l’Association IDEA, Leyla Aliyeva, a rendu visite à la famille Gafarov, participante au projet écologique et éducatif « Jeune apiculteur », résidant dans le village de Mykhlygovag de la région de Guébélé.

Lors de la rencontre, Leyla Aliyeva s’est intéressée aux activités de la famille et a échangé avec ses membres sur leurs premières expériences en apiculture ainsi que sur leurs projets futurs.

Il est à noter que la famille Gafarov a produit 40 kilogrammes de miel l’année dernière et 100 kilogrammes cette année. Elle a également participé, en tant que membre du projet « Jeune apiculteur », au Festival du miel organisé à l’inititative de Leyla Aliyeva dans la région de Kelbedjer le mois dernier.

Il convient de noter que le projet « Jeune apiculteur », mis en œuvre depuis 2021 à l’initiative de l’Association IDEA en partenariat avec le Fonds pour la jeunesse de la République d’Azerbaïdjan, l’Agence nationale pour l’emploi et l’entité publique « ABAD », a pour objectif principal de susciter l’intérêt des jeunes familles des régions pour l’apiculture, tout en soutenant leur emploi et la création de petites entreprises familiales écologiquement durables.