Guébélé accueille le 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciquesLe président Ilham Aliyev a prononcé un discours au sommet MIS A JOUR-2 VIDEO

Guébélé, 7 octobre, AZERTAC

Le Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciques a tenu son 12e Sommet à Guébélé.

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a prononcé un discours lors du sommet.

Discours du président Ilham Aliyev

- Honorables Chefs d’État et de gouvernement,

Chers amis,

Bienvenue à Guébélé, une ville ancienne de l’Azerbaïdjan. Guébélé était la capitale de l’Albanie du Caucase, qui couvrait un vaste territoire, fondée au IVᵉ siècle avant notre ère et ayant existé jusqu’au VIIIᵉ siècle de notre ère.

Tout d’abord, j’exprime ma reconnaissance à la République kirghize pour sa présidence réussie de l’Organisation des États turciques (OET).

Aujourd’hui, l’Organisation des États turciques ne constitue pas seulement une plateforme de coopération, mais se forme également comme l’un des centres géopolitiques majeurs. L’accroissement de la réputation de notre Organisation au niveau international suscite la satisfaction. Nos origines historiques et ethniques communes, ainsi que nos valeurs nationales et spirituelles partagées, nous unissent comme une famille.

Notre pays a versé 2 millions de dollars américains sur le compte du Secrétariat de l’OET afin de soutenir les activités de l’Organisation.

La stabilité politique et économique intérieure, la position géostratégique importante, la démographie favorable et la jeunesse de la population, les vastes opportunités en matière de transport et de logistique, les ressources naturelles, ainsi que le potentiel croissant dans les domaines militaire et technico-militaire font de l’OET un acteur important sur la scène mondiale.

Il est réjouissant que, parallèlement aux sommets officiels de l’Organisation des États turciques, la tenue de sommets informels soit déjà devenue une tradition. Le premier sommet informel, organisé l’an dernier à Choucha, ainsi que celui tenu cette année à Budapest, ont été marqués par d’importantes décisions.

Chers collègues, la paix et la sécurité constituent aujourd’hui des facteurs essentiels pour le développement de chaque pays.

Dans l’Accord de Nakhtchivan, qui constitue le document de base de notre Organisation, la préservation de la paix et la sécurité figurent parmi les objectifs et missions essentiels. Dans le contexte des défis géopolitiques et sécuritaires auxquels le monde est aujourd’hui confronté, il est particulièrement important que les États turciques agissent comme un centre de puissance unifié, conformément à la Déclaration du Karabagh, adoptée lors du sommet informel de Choucha l’an dernier, et au thème du sommet d’aujourd’hui, « Paix et sécurité régionales ».

Il est bien connu que le développement n’est pas possible sans sécurité. Dans une période où les normes et principes du droit international sont gravement violés, la coopération militaire et technico-militaire entre nos pays constitue l’un des facteurs les plus importants. Dans ce cadre, une coopération approfondie existe avec la Türkiye, notre alliée. Rien que l’an dernier, plus de 25 exercices militaires bilatéraux et multinationaux ont été effectués conjointement avec la Türkiye.

Compte tenu de la large coopération entre nos pays dans les domaines militaire, de la défense et de la sécurité, nous proposons l’organisation d’un exercice militaire conjoint des pays membres de l’Organisation des États turciques en Azerbaïdjan, en 2026.

Dans le monde d’aujourd’hui, la puissance militaire constitue un facteur essentiel de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de chaque pays.

Notre victoire historique dans la Guerre patriotique de 44 jours en 2020, ainsi que les mesures antiterroristes résolues menées en 2023, ont mis fin à l’occupation de 30 ans des terres azerbaïdjanaises. Ainsi, l’intégrité territoriale de notre pays et la souveraineté sur nos terres ancestrales ont été rétablies. Cette réalisation historique n’est pas seulement le triomphe de la volonté nationale et de la lutte déterminée de l’Azerbaïdjan, mais constitue également une contribution importante à l’établissement de la justice, de la paix et de la stabilité dans la région.

Le paraphe d’un accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à la Maison-Blanche, à Washington, il y a deux mois, transformera le Caucase du Sud en une zone de paix. Conformément à l’appel conjoint pour la dissolution du Groupe de Minsk de l’OSCE et des organismes associés dans le cadre du sommet de Washington, les résidus de l’ancien conflit ont également été éliminés par la décision adoptée par l’OSCE le 1er septembre.

Ainsi, les mesures que nous avons prises ont une fois de plus confirmé l’agenda de paix promu par l’Azerbaïdjan.

Nous n’oublierons jamais l’occupation arménienne. Nous garderons toujours la précieuse mémoire de nos martyrs dans nos cœurs. Leur sang, nous l’avons vengé sur le champ de bataille. Nous avons chassé l’occupant de nos terres ancestrales, remporté la Victoire et, en même temps, atteint une paix juste.

Chers amis, les liaisons de transport et de communication revêtent une importance stratégique au sein de l’Organisation des États turciques. Les travaux entrepris pour exploiter le potentiel du monde turcique dans les domaines du transport, de la communication, du transit et d’autres secteurs ont conduit à la réalisation de projets d’importance mondiale.

L’Azerbaïdjan est un participant actif des corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud. Notre pays joue un rôle de pont entre la Türkiye et l’Asie centrale dans les domaines géographique, économique, des transports et autres.

Depuis 2022, le transport de marchandises via le Couloir médian a augmenté d’environ 90 %. Les délais de transit le long du couloir ont été considérablement réduits. La plus grande flotte commerciale de la mer Caspienne, le port de commerce international d’Alat dont la capacité atteindra 25 millions de tonnes par an dans les prochaines années, le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, 9 aéroports internationaux, la plus grande compagnie aérienne de transport de fret de la région et d’autres facteurs ont transformé l’Azerbaïdjan en l’un des centres de transport internationaux.

Dans ce cadre, l’une des autres conclusions importantes du sommet de Washington est l’ouverture du corridor de Zenguézour. Le corridor de Zenguézour revêt une importance majeure en tant que nouvelle artère de transport et second itinéraire à la fois dans le cadre du Couloir médian et du Corridor Nord-Sud.

Un autre domaine important lié à la paix, aux communications régionales et au développement économique est la sécurité énergétique. Notre pays joue un rôle actif dans la garantie de ces objectifs à l’échelle mondiale. L’Azerbaïdjan s’est affirmé comme un partenaire fiable et irremplaçable dans la sécurité énergétique de nombreux pays.

Nous jouons un rôle stratégique dans la connexion de la région de la mer Caspienne aux marchés internationaux grâce à des oléoducs et gazoducs diversifiés. Actuellement, nous exportons du gaz naturel vers 14 pays. En termes de couverture géographique, l’Azerbaïdjan occupe la première place parmi les pays exportateurs de gaz naturel par pipeline.

L’Azerbaïdjan attire également d’importants investissements dans les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne et hydraulique. D’ici 2030, environ 40 % de notre production d’énergie sera assurée par des sources renouvelables.

Actuellement, nous travaillons sur le corridor de l’énergie verte reliant l’Asie centrale, l’Azerbaïdjan, la Türkiye et l’Europe.

Avec les pays membres de l’Organisation des États turciques, l’Azerbaïdjan a réalisé de nombreux projets d’investissement importants. À ce jour, plus de 20 milliards de dollars américains ont été investis dans l’économie des pays frères. La majeure partie de ces investissements a été dirigée vers l’économie turque. Parallèlement, l’Azerbaïdjan a créé des fonds d’investissement communs avec l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Kirghizistan. De nombreux projets seront réalisés par le biais de ces fonds.

Dans l’ensemble, les mesures prises servent à l’intégration économique au sein du monde turcique, à l’approfondissement de la coopération entre nos pays amis et frères dans les domaines de l’énergie et des transports, ainsi qu’au développement durable de notre région.

Comme je l’ai souligné, nos origines historiques et ethniques communes, ainsi que nos langues, nous unissent comme une famille.

Là, je souhaiterais souligner l’importance historique du premier Congrès turcologique organisé à Bakou en 1926.

En 2016, conformément à mon ordonnance, nous avons célébré en Azerbaïdjan le 90ᵉ anniversaire de ce Congrès.

À cet égard, je propose que le centenaire du premier Congrès turcologique, qui aura lieu l’an prochain, soit célébré de manière solennelle dans le cadre de l’Organisation des États turciques.

Je suis convaincu que notre sommet renforcera davantage, par les décisions que nous prendrons, la position de l’Organisation des États turciques et apportera une contribution supplémentaire au bien-être et à la sécurité de nos peuples.

Pour conclure, j’exprime une fois de plus mes remerciements aux pays frères pour leur soutien à la restauration du Karabagh et du Zenguézour oriental. L’école Mirzo Ulughbek à Fuzouli, le Centre de créativité pour enfants Kourmangazy et l’école Manas à Aghdam sont déjà opérationnels. Ce sont des cadeaux de nos frères ouzbeks, kazakhs et kirghizes. Le cadeau de nos frères hongrois est l’école construite à Djabraïl. Le cadeau de nos frères turkmènes est la mosquée de Fuzouli dont la première pierre est posée aujourd’hui. Les entreprises de la Türkiye, pays frère, construisent de nombreux tunnels, ponts et routes. Le peuple azerbaïdjanais n’oubliera jamais ce soutien fraternel.

Merci.

X X X

Le Sommet s’est poursuivi par les interventions des autres chefs d’État et de gouvernement.

X X X

Prononçant un discours de clôture lors du sommet, le président Ilham Aliyev a dit :

- Chers collègues,

Chers amis,

Je remercie chacun d’entre vous pour vos précieuses contributions aux discussions d’aujourd’hui. Les déclarations et opinions exprimées définissent des axes importants pour les activités futures de l’Organisation des États turciques.

J’exprime ma reconnaissance au Secrétariat de notre Organisation et au Conseil des sages pour leur contribution à notre travail commun. Je suis convaincu que le sommet d’aujourd’hui renforcera davantage notre amitié et notre fraternité.

Merci.

X X X

Ensuite, a eu lieu la cérémonie de signature de la Déclaration du 12ᵉ Sommet de l’Organisation des États turciques.

X X X

Le président Ilham Aliyev a repris la parole :

- Mon cher frère Gourbangouly Berdymoukhamedov, président du Conseil du peuple du Turkménistan, a proposé en juillet, lors de sa visite dans le Karabagh, la construction d’une mosquée à Fuzouli par le Turkménistan. Nous remercions le Turkménistan frère pour ce cadeau.

La cérémonie de pose de la première pierre de la mosquée est prévue dans le cadre de ce sommet.

J’invite maintenant les dirigeants de tous les pays frères à participer à la cérémonie de pose de la première pierre.

X X X

Enfin, les participants ont participé à la cérémonie de pose de la première pierre de la mosquée.