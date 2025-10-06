Guébélé: Le président azerbaïdjanais rencontre le président de la République turque de Chypre du Nord VIDEO

Guébélé, 6 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a rencontré le 6 octobre, à Guébélé, le président de la République turque de Chypre du Nord, Ersin Tatar.

Ersin Tatar a rappelé avec satisfaction ses rencontres avec le président Ilham Aliyev en Azerbaïdjan et en marge des événements internationaux, ainsi que sa participation au sommet informel des chefs d’État de l’Organisation des États turciques (OET) à Choucha, et a exprimé sa gratitude au chef de l’État azerbaïdjanais pour le soutien apporté à la République turque de Chypre du Nord.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que son pays continuerait d’apporter son soutien à la République turque de Chypre du Nord.

Le président de la République turque de Chypre du Nord a présenté ses félicitations pour les résultats obtenus à Washington, en présence du président américain, dans le cadre de l’avancement de l’agenda de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le président azerbaïdjanais a exprimé sa reconnaissance pour mes félicitations.

L’importance de la participation à titre d’observateur de la République turque de Chypre du Nord à l’Organisation des États turciques a été mise en avant lors de l’entretien.

Le rôle du sommet organisé à Guébélé dans l’élargissement de la coopération interétatique au sein de l’OET a été mis en valeur.

Les parties ont également abordé un certain nombre de questions relatives à la coopération dans divers domaines.