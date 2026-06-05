Guterres : La santé de notre monde est en danger et le problème de la faim s'aggrave
Bakou, 5 juin, AZERTAC
« Les dégâts causés par le changement climatique ne se limitent pas à la hausse des températures. Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes, allant de la pollution de l'air à la dégradation des sols, en passant par l'effondrement des écosystèmes et la perte de biodiversité. La santé de notre planète est menacée et le problème de la faim s'aggrave », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans son message vidéo adressé aux participants à l’événement international consacré à la Journée mondiale de l'environnement, tenu à Bakou.
Selon lui, le monde se dirige vers une période où la hausse des températures dépassera temporairement la limite de 1,5 degré.
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