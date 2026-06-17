Hadi bin Ali al-Yami : L'Azerbaïdjan est devenu un centre international pour les réunions globales - ENTRETIEN EXCLUSIF

Bakou, 17 juin, AZERTAC

« Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est devenu un centre international qui accueille des réunions et des conférences globales », a déclaré le directeur exécutif de la Commission permanente indépendante des droits de l’homme de l’Organisation de la coopération islamique, Dr Hadi bin Ali al-Yami, dans son interview exclusive accordée à l’AZERTAC.

« L’un des moments les plus importants est qu’aujourd’hui, l’Azerbaïdjan accueille une réunion internationale d’une telle ampleur consacrée au monde islamique. Il s’agit d’une initiative majeure de la part de l’Azerbaïdjan, que nous saluons vivement. Nous participons aujourd’hui aux réunions de la Banque islamique de développement et demain à une autre conférence sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme. Donc, nous apprécions hautement ces efforts considérables déployés par l’Azerbaïdjan et lui exprimons notre profonde gratitude », a-t-il ajouté.

« Compte tenu du rôle croissant de l’Azerbaïdjan sur la scène internationale dans divers domaines, nous espérons parvenir à un accord sur de nombreuses questions d’intérêt mutuel lors de nos entretiens avec les partenaires participant aux réunions de la Banque. Nous sommes convaincus que ces échanges permettront d’aboutir à l’élaboration des programmes et plans d’action conjoints destinés à servir les intérêts des populations du monde islamique », a fait savoir Hadi bin Ali al-Yami.