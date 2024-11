Hailey Campbell : Les CDN de la Chine et des États-Unis n’atteignent pas l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Il est nécessaire d’impliquer les jeunes dans les contributions déterminées au niveau national (NDC). Car ils ont un grand potentiel.

C’est ce qu’a déclaré Hailey Campbell, PDG de Care about Climate, dans son intervention lors du panel intitulé « L’implication significative des enfants et des jeunes dans le processus NDC 3.0 : faire le point sur les progrès et les réalisations », tenu aujourd’hui dans le cadre de la COP29.

Elle a souligné que les pays confrontés aux questions d’égalité des sexes et de participation des jeunes déployaient davantage d’efforts pour réduire les émissions de carbone conformément à l'Accord de Paris.

« Les contributions déterminées au niveau national (CDN) de certains pays, dont la Chine et les États-Unis, ne parviennent pas à atteindre l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré », a-t-elle ajouté.